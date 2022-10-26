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Лоусон выступит в первой тренировке Гран-при Мексики, заменив Цуноду

Лоусон выступит в первой тренировке Гран-при Мексики, заменив Цуноду
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Новозеландский гонщик команды Формулы-2 Лиам Лоусон в составе «Альфа Таури» примет участие в первой свободной практике Гран-при Мексики. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды. На тренировке мексиканского этапа Лоусон займёт место японского пилота Юки Цуноды.

На последнем этапе Формулы-2, Гран-при Италии, новозеландец занял 13-е место. В общем зачёте пилотов Формулы-2 Лиам занимает седьмое место, имея в активе 123 очка. Победителем чемпионата досрочно стал бразилец Фелипе Другович. В настоящий момент на его счету 241 очко.

Гран-при Мексики Формулы-1 состоится с 28 по 30 октября.

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