Лоусон выступит в первой тренировке Гран-при Мексики, заменив Цуноду
Поделиться
Новозеландский гонщик команды Формулы-2 Лиам Лоусон в составе «Альфа Таури» примет участие в первой свободной практике Гран-при Мексики. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды. На тренировке мексиканского этапа Лоусон займёт место японского пилота Юки Цуноды.
На последнем этапе Формулы-2, Гран-при Италии, новозеландец занял 13-е место. В общем зачёте пилотов Формулы-2 Лиам занимает седьмое место, имея в активе 123 очка. Победителем чемпионата досрочно стал бразилец Фелипе Другович. В настоящий момент на его счету 241 очко.
Гран-при Мексики Формулы-1 состоится с 28 по 30 октября.
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
Ранее пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о полученных на Гран-при США штрафах.
Новость по темеПьер Гасли высказался о своих штрафах на Гран-при США
Комментарии
- 26 октября 2022
-
15:08
-
14:08
-
13:33
-
12:33
-
12:23
-
12:19
-
11:56
-
11:34
-
11:22
-
11:03
-
10:51
-
10:23
-
09:38
-
00:55
- 25 октября 2022
-
23:26
-
22:05
-
21:54
-
21:46
-
20:40
-
20:31
-
19:36
-
18:53
-
18:33
-
18:16
-
17:46
-
16:38
-
16:03
-
14:56
-
13:35
-
13:17
-
12:17
-
11:55
-
11:48
-
11:22
-
10:35
Партнерский контент