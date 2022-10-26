«Что по командной тактике?» Команды MotoGP потроллили друг друга в соцсетях
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Команды MotoGP «Хонда» и «Грезини» потроллили друг друга в социальных сетях в преддверии финального этапа чемпионата MotoGP, который пройдёт 6 ноября в Валенсии.
«Только проснулись и вспомнили, что осталась всего одна гонка», — написали в социальных сетях представители «Хонды».
«Вы должны быть счастливы, что этот сезон заканчивается», — поддели «Хонду» в «Грезини».
«Что по командной тактике в воскресенье?» — парировали в «Хонде».
В «Хонде» таким образом намекнули на использование командами-клиентами «Дукати» командной тактики, чтобы гонщик заводской «Дукати» Франческо Баньяя смог выиграть титул. За один этап до конца сезона преимущество Франческо Баньяи над Фабио Куартараро составляет 23 очка.
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