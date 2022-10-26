«Что по командной тактике?» Команды MotoGP потроллили друг друга в соцсетях

Команды MotoGP «Хонда» и «Грезини» потроллили друг друга в социальных сетях в преддверии финального этапа чемпионата MotoGP, который пройдёт 6 ноября в Валенсии.



«Только проснулись и вспомнили, что осталась всего одна гонка», — написали в социальных сетях представители «Хонды».



«Вы должны быть счастливы, что этот сезон заканчивается», — поддели «Хонду» в «Грезини».



«Что по командной тактике в воскресенье?» — парировали в «Хонде».



В «Хонде» таким образом намекнули на использование командами-клиентами «Дукати» командной тактики, чтобы гонщик заводской «Дукати» Франческо Баньяя смог выиграть титул. За один этап до конца сезона преимущество Франческо Баньяи над Фабио Куартараро составляет 23 очка.