Баньяя выиграл Гран-при Малайзии MotoGP, стартовав с 9-го места, и близок к титулу

Лидер чемпионата мира, итальянский гонщик Франческо Баньяя («Дукати») одержал победу на Гран-при Малайзии MotoGP. Вторым стал его соотечественник Энеа Бастьянини, выступающий на «Дукати». Тройку сильнейших замкнул французский гонщик Фабио Куартараро («Хонда»), который по итогам квалификации стартовал с 12-го места.



В общем зачёте Баньяя теперь оторвался от Куартараро на 23 очка. Финальный этап сезона MotoGP пройдёт в Валенсии 4-6 ноября.

MotoGP. Гран-при Малайзии:



1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40.14,332.

2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,270.

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +2,773.

4. Марко Беццекки («Дукати») +5,446.

5. Алекс Ринс («Сузуки») +11,923.

6. Джек Миллер («Дукати») +13,472.

7. Марк Маркес («Хонда») +14,304.

8. Брэд Биндер («КТМ») +16,805.

9. Жоанн Зарко («Дукати») +18,358.

10. Франко Морбиделли («Ямаха») +20,235.



MotoGP. Личный зачёт:



1. Франческо Баньяя – 258 очков

2. Фабио Куартараро – 235

3. Энеа Бастьянини – 211

4. Алекс Эспаргаро – 211.