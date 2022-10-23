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Баньяя выиграл Гран-при Малайзии MotoGP, стартовав с 9-го места, и близок к титулу

Баньяя выиграл Гран-при Малайзии MotoGP, стартовав с 9-го места, и близок к титулу
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Лидер чемпионата мира, итальянский гонщик Франческо Баньяя («Дукати») одержал победу на Гран-при Малайзии MotoGP. Вторым стал его соотечественник Энеа Бастьянини, выступающий на «Дукати». Тройку сильнейших замкнул французский гонщик Фабио Куартараро («Хонда»), который по итогам квалификации стартовал с 12-го места.

В общем зачёте Баньяя теперь оторвался от Куартараро на 23 очка. Финальный этап сезона MotoGP пройдёт в Валенсии 4-6 ноября.

MotoGP. Гран-при Малайзии:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40.14,332.
2. Энеа Бастьянини («Дукати») +0,270.
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +2,773.
4. Марко Беццекки («Дукати») +5,446.
5. Алекс Ринс («Сузуки») +11,923.
6. Джек Миллер («Дукати») +13,472.
7. Марк Маркес («Хонда») +14,304.
8. Брэд Биндер («КТМ») +16,805.
9. Жоанн Зарко («Дукати») +18,358.
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +20,235.

MotoGP. Личный зачёт:

1. Франческо Баньяя – 258 очков
2. Фабио Куартараро – 235
3. Энеа Бастьянини – 211
4. Алекс Эспаргаро – 211.

MotoGP 2022. Этап 19, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Гонка
23 октября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
40:14.332
2
Энеа Бастьянини
Ducati
+0.270
3
Фабио Куартараро
Yamaha
+2.773
Комментарии
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