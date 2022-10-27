Хэмилтон: речь не о том, чтобы найти одну гонщицу, в автоспорте тысячи работ

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил решение Формулы-1 запустить молодёжную серию для девушек.
«Конечно, это шаг в верном направлении. Но дело не только в том, чтобы найти одну гонщицу. В автоспорте есть тысячи работ, и очень-очень малое число высоких позиций занимают женщины. На этапе в США я был на брифинге пилотов, там было 70 мужчин, две женщины и два человека с другим цветом кожи. За 15 лет картина абсолютно не изменилась. Впереди огромная работа, и она касается не только поддержки молодых девушек, которые хотят заниматься гонками. Мы запустили образовательную программу Ignite для 8000 девушек в сфере естественных наук и попытаемся помочь им попасть в автоспорт.
Нам нужно больше равенства среди высоких позиций в Формуле-1. Каждый руководитель команды — белый мужчина. Механики тоже почти все — мужчины. Если женщины и есть, то они на заднем плане. Надо выводить их на первые роли, чтобы молодые девушки понимали, что они тоже могут пробиться на вершину», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
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