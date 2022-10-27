«Ред Булл» договорился с ФИА, о наказании будет объявлено 28 октября

Международная автомобильная федерация (ФИА) достигла договорённости с «Ред Булл» о штрафе за нарушение финансового регламента, сообщает Autosport.



Как сообщает источник, официальное заявление будет сделано в пятницу, 28 октября. Австрийский коллектив подписал соглашение о нарушениях, что означает, что коллектив примет любые санкции, назначенные ФИА, а дело не дойдёт до спортивного суда.



Кроме того, как сообщает источник, то же самое сделали в «Астон Мартин». Ожидается, что в заявлении ФИА объяснит все спорные моменты относительно обеих команд и сообщит о назначенном наказании.



Ранее сообщалось, что ожидалось, что официально об условиях штрафа будет объявлено в Остине в эти выходные. Однако теперь принято решение подождать несколько дней в связи со смертью владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица.



Также сообщалось, что «Ред Булл» была предложена сделка, согласно которой команда выплатит денежный штраф, а в сезоне-2023 время работы с аэротрубой будет сокращено на 25%. «Ред Булл» отклонил такое предложение, а руководитель команды Кристиан Хорнер заверил, что никакой секретной сделки с ФИА не будет.