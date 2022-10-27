Мика Хаккинен — о Риккардо: уйдя из Формулы-1, обычно не стоит возвращаться

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о возможном годичном перерыве у Даниэля Риккардо.



«Думаю, я оказался в несколько другом положении, потому что я уже был двукратным чемпионом мира, я достиг своих целей. У Риккардо ситуация другая. Его скорость упала, никто не понимает, что случилось. Это может сделать возвращение сложной задачей, потому что нехватке скорости должно быть объяснение, причина. Думаю, он не даёт точную информацию о проблеме прессе, болельщикам, команде. Это слегка пугает – надо понимать, почему не получается выступать на равных с напарником.



Когда начался сезон-2002, я был в Монако и я почувствовал, что не хочу возвращаться. Это требует запаса сил, как физических, так и психологических. Уже на середине сезона я знал, что не могу вернуться. Если Даниэль собирается отдохнуть год, то могу сказать по своему опыту — уйдя из Формулы-1, обычно возвращаться не стоит. Ты не можешь давать результат, думая о том, уходить или нет. Каждую секунду нужно выкладываться по полной», — приводит слова Хаккинена The Race.