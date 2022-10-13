На что надеется провалившийся топ-пилот Ф-1? Своим решением Риккардо хоронит карьеру

Ещё два года назад Риккардо считался одним из лучших и самых дорогих пилотов на стартовой решётке Формулы-1, но после неудачного сезона-2021 и абсолютно провальной кампании 2022-го «Макларен» отказался от услуг австралийца. Сам Даниэль чуть позже подтвердил, что в следующем году не будет выступать в гонках, а сосредоточится на работе резервиста, но рассчитывает вернуться в сезоне-2024.

Риккардо надеется, что через год в пелотоне появятся свободные места, так давайте разберёмся, в какой из команд у него мог бы быть шанс перезапустить карьеру.

В топ-команды дороги нет

В паддоке активно ходят слухи о контракте Риккардо с «Мерседесом», но речь лишь о роли резервного пилота, причём без шансов перейти в призовые. У Расселла впереди ещё много лет в «Серебряных стрелах», Хэмилтон тоже говорил, что намерен провести в Формуле-1 ещё лет пять. И даже если Льюис неожиданно решит завершить карьеру в конце следующего года, Риккардо будет в самом конце списка кандидатов на замену.

Тото Вольфу, рассчитывающему на борьбу за чемпионство, понадобится не только опытный и достаточно быстрый пилот, но и способный стабильно приносить результаты. Риккардо в последний раз был стабилен в 2020 году — и для «Мерседеса» этого явно будет недостаточно. Логичнее предположить, что немцы выкупят Ландо Норриса или кого-то ещё, кто во второй половине сезона-2023 будет на подъёме — от де Вриса или Пиастри до Алонсо или Переса.

В топ-командах Риккардо не ждут Фото: Peter Fox/Getty Images

Ещё меньше шансов оказаться в «Феррари» или «Ред Булл» — по тем же причинам. Если «Скудерия» потеряет кого-то из своих нынешних пилотов, то ей понадобится кто-то помоложе — в 2024-м Риккардо исполнится 35 лет, и он будет совсем не похож на человека, который в перспективе может привести команду к чемпионству. Ну, а на роль помощника Леклера логичнее было бы взять кого-то, кто демонстрирует стабильность.

О «Ред Булл» и говорить не приходится — зачем Хельмуту Марко пилот, который сам ушёл в конце 2018 года? Милтон-Кинс строится вокруг Ферстаппена, и Перес при всех его проблемах справляется с ролью второго пилота — едва ли Риккардо на месте Чеко в этом году выглядел бы лучше. Ну, а даже если Серхио уйдёт, у «Ред Булл» теперь есть де Врис.

В середине пелотона шанс есть. Возможно

Попасть в какую-то из команд середины пелотона шансы у Риккардо намного более реальные. Предсказать изменения в составах здесь намного сложнее, наверняка кто-то в сезоне-2023 разочаруется в команде, а кто-то — в своём пилоте и могут появиться неожиданные вакансии — как в «Макларене» в этом году.

Правда, самому Дэну вход в Уокинг теперь закрыт надолго. Как, пожалуй, и в «Альфа Таури», если, конечно, де Врис или Цунода не провалятся безнадёжно. Но даже тогда возвращение Риккардо в Фаэнцу будет скорее напоминать отчаянную попытку с Хартли, нежели осмысленное и продуманное решение.

Риккардо пытался занять место Алонсо в «Альпин» Фото: Sedat Suna — Pool/Getty Images

Не слишком перспективно выглядит и вариант с «Альпин» — Риккардо общался с Энстоуном после разрыва с «Маклареном», но там в итоге предпочли Пьера Гасли, пусть и за крупные деньги. Вряд ли Лоран Росси через год передумает и решит выгнать француза ради австралийца, который, напомним, в 2020-м бросил «Рено», чтобы перейти в «Макларен».

В теории лучший вариант Риккардо — «Альфа Ромео» или «Астон Мартин», но туда австралиец сможет попасть лишь в том случае, если Валттери Боттас или Фернандо Алонсо решат уйти. Причём для Алонсо сезон-2023 станет первым в «Астон Мартин» — если он захочет сбежать оттуда уже после одного года, это будет признаком больших внутренних проблем в команде.

Надо было брать «Хаас» или «Уильямс»

Кроме озвученных выше, остаётся лишь два варианта: «Хаас» или «Уильямс», причём свободные места в них есть прямо сейчас — обе команды ещё не определились со вторыми пилотами на следующий год. Но Риккардо, заявивший, что в следующем году выступать не будет, от них отказался. И очень зря.

Гюнтер Штайнер открыто заявил, что «Хаас» рассмотрит кандидатуру Риккардо, если тот наберёт — похоже, не набрал. Команда не понравилась? Ну, знаете ли, Магнуссен на этом самом «Хаасе» в Q3 в этом году проходит чаще, чем Дэн на «Макларене».

Магнуссен на «Хаасе» чаще выходил в Q3 в сезоне-2022, чем Риккардо на «Макларене» Фото: Dan Mullan/Getty Images

«Уильямс» в данный момент явно медленнее и «Макларенов», и «Хаасов», но здесь Риккардо под руководством опытнейшего Йоста Капито (архитектор успехов «Фольксвагена» в WRC) по примеру Албона смог бы напомнить о себе и поправить репутацию. Но не захотел.

И, к сожалению, нежелание Риккардо идти в «Хаас» и «Уильямс» может оказаться его последним решением в Формуле-1. Все изложенные варианты носят исключительно теоретический характер, и даже при появлении вакансий Риккардо ни в одном из вариантов не будет главным кандидатом. Так что куда более вероятно, что Дэн уходит не на перерыв, а насовсем.