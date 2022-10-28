«Будет много аварий». Гонщики раскритиковали планы Формулы-1 на 2024 год

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступил против запрета полного отказа от предварительного прогрева шин с помощью термочехлов в 2024 году. В настоящий момент их прогревают до 70 градусов Цельсия. В следующем году произойдёт снижение прогрева до 50 градусов.
«Полный запрет в 2024 году? В таком случае, как мне кажется, у нас будет много аварий. Будет тяжело. Деградация шин будет совершенно другой. На первых нескольких кругах приходится много скользить, давление в шинах в таком случае будет зашкаливать, они будут сильно деградировать. На данный момент мне это не очень нравится, и многие гонщики говорят то же самое. Думаю, мы должны найти решение», — приводит слова Ферстаппена The Race.
Со схожим мнением выступили и многие другие пилоты Формулы-1. В частности, Ландо Норрис из «Макларена», Кевин Магнуссен из «Хааса» и Валттери Боттас, представляющий «Альфа Ромео».
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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