«Это больные люди». Ферстаппен — о критике его чемпионства в 2021 году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его не беспокоит критика по поводу завоевания чемпионского титула 2021 года на фоне нарушения командой финансового регламента в прошлом сезоне.
«Это больные люди, так что не имеет значения, что они говорят. Я могу лишь закрыть на это глаза. Наверное, они никогда не смогут добиться того, что сделали мы. Поэтому это их проблемы», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Также голландский пилот отметил, что команда могла нарушить бюджетный лимит из-за путаницы по поводу того, какие аспекты попадают под ограничение.
«С нашей стороны мы чувствуем, что не совершали ошибку. Но некоторые вещи неожиданно попали в бюджетный лимит. Нам придётся с этим разбираться, но не мне решать, что правильно, а что нет», — добавил Ферстаппен.
«Ред Булл» и «Альфа Таури» погоняли по мосту через Босфор.
- 28 октября 2022
-
09:40
-
09:28
-
09:18
-
08:25
-
06:31
-
00:55
-
00:50
- 27 октября 2022
-
23:57
-
23:01
-
22:07
-
21:45
-
21:01
-
20:00
-
19:46
-
19:42
-
18:52
-
18:48
-
17:45
-
17:41
-
16:41
-
16:08
-
14:17
-
12:31
-
11:22
-
10:51
-
10:18
-
09:56
-
00:54
-
00:50
-
00:01
- 26 октября 2022
-
22:52
-
22:48
-
21:53
-
21:47
-
20:53