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«Это больные люди». Ферстаппен — о критике его чемпионства в 2021 году

«Это больные люди». Ферстаппен — о критике его чемпионства в 2021 году
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его не беспокоит критика по поводу завоевания чемпионского титула 2021 года на фоне нарушения командой финансового регламента в прошлом сезоне.

«Это больные люди, так что не имеет значения, что они говорят. Я могу лишь закрыть на это глаза. Наверное, они никогда не смогут добиться того, что сделали мы. Поэтому это их проблемы», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Также голландский пилот отметил, что команда могла нарушить бюджетный лимит из-за путаницы по поводу того, какие аспекты попадают под ограничение.

«С нашей стороны мы чувствуем, что не совершали ошибку. Но некоторые вещи неожиданно попали в бюджетный лимит. Нам придётся с этим разбираться, но не мне решать, что правильно, а что нет», — добавил Ферстаппен.

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