Боттас оценил шансы «Заубера» стать командой-победителем при поддержке «Ауди»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас убеждён, что «Заубер» при поддержке «Ауди» может стать командой-победителем чемпионата Формулы-1.

«Если в целом смотреть на ситуацию, то «Заубер» будет иметь огромный потенциал при сотрудничестве с «Ауди». Не сомневаюсь, они хотят добиться успеха в будущем. У них серьёзный настрой. Для любого гонщика на стартовой решётке и особенно для меня, когда я уже являюсь частью «Заубера», было бы очень интересно наблюдать за этим проектом.

«Успех будет зависеть от того, насколько «Ауди» собирается поддерживать команду, прежде чем они официально станут производителем. Очевидно, что в следующем году ничего не изменится, мы по-прежнему с «Альфа Ромео», но надеемся, что наша машина станет лучше.

Поэтому всё будет зависеть от поддержки с 2024 года, от того, какое время они готовы этим заниматься. Если «Ауди» действительно окажет должную помощь и в 2026 году мы получим хорошую силовую установку, то почему бы и нет?» — приводит слова Боттаса RaceFans.

Напомним, недавно немецкий автопроизводитель «Ауди» анонсировал начало сотрудничества с «Заубером», который в настоящий момент выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео».

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото.