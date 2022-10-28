Формула-1. Гран-при Мексики. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 28 октября, на стационарном автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоятся пятничные тренировки 20-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Мексики. Первая сессия свободной практики стартует в 21:00 мск, вторая начнётся в 00:00.
После 19 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В прошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Мексики Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1
- 28 октября 2022
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