Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 29 октября, состоится квалификация 20-го этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Мексики. Этап принимает стационарный автодром имени братьев Родригес в Мехико. Начало квалификации запланировано на 23:00 мск.
После 19 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Мексики. Онлайн-трансляция квалификации
- 29 октября 2022
-
21:15
-
21:03
-
20:52
-
20:47
-
19:57
-
19:52
-
18:54
-
18:49
-
17:53
-
17:45
-
16:54
-
16:34
-
15:26
-
15:00
-
14:48
-
14:21
-
13:23
-
12:45
-
12:15
-
11:46
-
11:06
-
10:25
-
09:40
-
01:31
-
00:53
-
00:29
- 28 октября 2022
-
23:50
-
23:00
-
22:00
-
21:54
-
21:33
-
20:19
-
20:01
-
19:53
-
18:34