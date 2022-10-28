Алонсо оценил степень жёсткости наказания Стролла за их столкновение на Гран-при США

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о штрафе, который получил Лэнс Стролл («Астон Мартин») за их столкновение на Гран-при США. Напомним, Стролл потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Мексики. Кроме того, канадский пилот получит два штрафных балла.
«Мы пообщались уже после гонки. Я думаю, что случилась просто неудача. Мы двигались одновременно и подошли очень близко друг к другу. Я пробовал до последнего поймать слипстрим. На первых кругах после машины безопасности не было возможности использовать DRS, поэтому приходилось пытаться ловить слипстрим до последнего. В общем, думаю, это был просто очень неудачный момент. В некотором смысле наказание мне кажется очень суровым. Но что есть, то есть», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
- 28 октября 2022
-
17:30
-
17:05
-
17:05
-
16:00
-
15:36
-
15:18
-
15:01
-
14:59
-
13:49
-
13:31
-
13:02
-
12:28
-
11:29
-
11:15
-
11:07
-
10:08
-
09:40
-
09:28
-
09:18
-
08:25
-
06:31
-
00:55
-
00:50
- 27 октября 2022
-
23:57
-
23:01
-
22:07
-
21:45
-
21:01
-
20:00
-
19:46
-
19:42
-
18:52
-
18:48
-
17:45
-
17:41