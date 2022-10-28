Алонсо оценил степень жёсткости наказания Стролла за их столкновение на Гран-при США

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о штрафе, который получил Лэнс Стролл («Астон Мартин») за их столкновение на Гран-при США. Напомним, Стролл потеряет три позиции на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Мексики. Кроме того, канадский пилот получит два штрафных балла.



«Мы пообщались уже после гонки. Я думаю, что случилась просто неудача. Мы двигались одновременно и подошли очень близко друг к другу. Я пробовал до последнего поймать слипстрим. На первых кругах после машины безопасности не было возможности использовать DRS, поэтому приходилось пытаться ловить слипстрим до последнего. В общем, думаю, это был просто очень неудачный момент. В некотором смысле наказание мне кажется очень суровым. Но что есть, то есть», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

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