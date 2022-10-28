ФИА объявила наказание «Ред Булл» за нарушение финансового регламента
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» оштрафована на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации.
При этом штраф не влияет на бюджет команды в следующем сезоне и не является частью средств бюджетного лимита на сезон-2023.
Как сообщила Федерация, превышение бюджетного лимита австрийской командой составило $ 2,2 млн или 1,6% от максимального бюджета на сезон-2021, однако, как признала ФИА, при правильном применении налоговых льгот сумма превышения составила бы всего $ 500 тыс.
Напомним, «Ред Булл» подписал соглашение о нарушениях, что означает, что команда примет любые санкции, назначенные ФИА, а дело не дойдёт до спортивного суда.
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