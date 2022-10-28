Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА объявила наказание «Ред Булл» за нарушение финансового регламента

ФИА объявила наказание «Ред Булл» за нарушение финансового регламента
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» оштрафована на $ 7 млн и потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации.

При этом штраф не влияет на бюджет команды в следующем сезоне и не является частью средств бюджетного лимита на сезон-2023.

Как сообщила Федерация, превышение бюджетного лимита австрийской командой составило $ 2,2 млн или 1,6% от максимального бюджета на сезон-2021, однако, как признала ФИА, при правильном применении налоговых льгот сумма превышения составила бы всего $ 500 тыс.

Напомним, «Ред Булл» подписал соглашение о нарушениях, что означает, что команда примет любые санкции, назначенные ФИА, а дело не дойдёт до спортивного суда.

Ферстаппена лишат титула? Бывший босс Ф-1 пообещал «Ред Булл» жесточайшее наказание Ферстаппена лишат титула? Бывший босс Ф-1 пообещал «Ред Булл» жесточайшее наказание
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022