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Хорнер: если бы ФИА сожгла нашу аэродинамическую трубу, соперникам этого было бы мало

Хорнер: если бы ФИА сожгла нашу аэродинамическую трубу, соперникам этого было бы мало
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о наказании команды за нарушение финансового регламента.

«ФИА могла назначить нам другой вариант спортивного штрафа, но соперники настаивали именно на ограничении времени работы в трубе. Они считают, что это ударит по нам сильнее всего. Я уверен, что, если бы ФИА сожгла нашу аэродинамическую трубу, этого всё равно было бы недостаточно, по мнению наших соперников.

Макс Ферстаппен честно выиграл прошлогодний чемпионат. Он сделал свою работу — он чемпион мира. Это никак не повлияло на прошлый год, не добавило ему скорости или чего-либо. Ограничение расходов — важная часть будущего Формулы-1, но его нужно применять правильно», — приводит слова Хорнера в своих соцсетях репортёр Mirror Даниэль Моксон.

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