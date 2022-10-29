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Расселл — лучший во второй тренировке Гран-при Мексики, Леклер попал в аварию

Расселл — лучший во второй тренировке Гран-при Мексики, Леклер попал в аварию
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На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась вторая тренировка Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл. Вторым стал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Третье место осталось за гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом. Эти три гонщика показали свои лучшие результаты на шинах 2022 года.

Чемпион мира 2022 года Макс Ферстаппен показал шестой результат.

Вторая тренировка была посвящена тестам шин 2023 года, так что результаты её абсолютно не показательны — гонщики и команды не знали, на каком именно составе шин работали.

Тренировка на 20 минут была остановлена красными флагами из-за аварии Шарля Леклера в седьмом повороте.

Как и первая, вторая тренировка завершилась досрочно — за пару минут до конца сессии сломалась машина Гуаньюя Чжоу — он остановил свою «Альфа Ромео» в опасном месте, что вызвало появление на трассе красных флагов, и сессия не была продолжена.

Формула-1. Гран-при Мексики. Вторая тренировка

МестоПилотКомандаВремя
1.Джордж Расселл«Мерседес»1:19.970
2.Юки Цунода«Альфа Таури»+0.828
3.Эстебан Окон«Альпин»+1.207
4.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1.539
5.Серхио Перес«Ред Булл»+1.609
6.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+1.618
7.Шарль Леклер«Феррари»+1.648
8.Карлос Сайнс«Феррари»+1.723
9.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+2.023
10.Пьер Гасли«Альфа Таури»+2.134
11.Фернандо Алонсо«Альпин»+2.367
12.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+2.401
13.Александер Албон«Уильямс»+2.477
14.Ландо Норрис«Макларен»+2.768
15.Даниэль Риккардо«Макларен»+2.793
16.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+2.870
17.Мик Шумахер«Хаас»+2.909
18.Кевин Магнуссен«Хаас»+3.346
19.Николас Латифи«Уильямс»+3.350
20.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+3.399
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