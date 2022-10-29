Расселл — лучший во второй тренировке Гран-при Мексики, Леклер попал в аварию

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась вторая тренировка Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл. Вторым стал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Третье место осталось за гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом. Эти три гонщика показали свои лучшие результаты на шинах 2022 года.



Чемпион мира 2022 года Макс Ферстаппен показал шестой результат.



Вторая тренировка была посвящена тестам шин 2023 года, так что результаты её абсолютно не показательны — гонщики и команды не знали, на каком именно составе шин работали.



Тренировка на 20 минут была остановлена красными флагами из-за аварии Шарля Леклера в седьмом повороте.

Как и первая, вторая тренировка завершилась досрочно — за пару минут до конца сессии сломалась машина Гуаньюя Чжоу — он остановил свою «Альфа Ромео» в опасном месте, что вызвало появление на трассе красных флагов, и сессия не была продолжена.

Формула-1. Гран-при Мексики. Вторая тренировка