«Феррари» представила гиперкар для участия в WEC в сезоне-2023

Компания «Феррари» представила свой гиперкар, на котором коллектив будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость — WEC в высшем классе в 2023 году.
Гиперкар «Феррари» получил название 499P.
Фото: twitter.com/FerrariHypercar
Фото: twitter.com/FerrariHypercar
Фото: twitter.com/FerrariHypercar
В предстоящем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость «Феррари» выставит два экипажа. О составе пилотов команда пока не объявляла.
Последний раз «Феррари» выступала в гонках на выносливость в качестве заводской команды в 1973 году. За свою историю «Феррари» одержала 36 побед в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».
Напомним, о возвращении в WEC «Феррари» объявила в 2021 году.
В нынешнем сезоне в классе гиперкаров выступает только четыре экипажа на постоянной основе. Начиная с «6 часов Монцы», в чемпионате появилась команда «Пежо». В следующем сезоне в категории гиперкаров ожидается участие 10 экипажей.
- 30 октября 2022
-
00:03
- 29 октября 2022
-
23:36
-
23:26
-
22:55
-
22:37
-
21:15
-
21:03
-
20:52
-
20:47
-
19:57
-
19:52
-
18:54
-
18:49
-
17:53
-
17:45
-
16:54
-
16:34
-
15:26
-
15:00
-
14:48
-
14:21
-
13:23
-
12:45
-
12:15
-
11:46
-
11:06
-
10:25
-
09:40
-
01:31
-
00:53
-
00:29
- 28 октября 2022
-
23:50
-
23:00
-
22:00
-
21:54