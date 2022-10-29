«Феррари» представила гиперкар для участия в WEC в сезоне-2023

Компания «Феррари» представила свой гиперкар, на котором коллектив будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость — WEC в высшем классе в 2023 году.



Гиперкар «Феррари» получил название 499P.

Фото: twitter.com/FerrariHypercar

Фото: twitter.com/FerrariHypercar

Фото: twitter.com/FerrariHypercar

В предстоящем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость «Феррари» выставит два экипажа. О составе пилотов команда пока не объявляла.



Последний раз «Феррари» выступала в гонках на выносливость в качестве заводской команды в 1973 году. За свою историю «Феррари» одержала 36 побед в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».



Напомним, о возвращении в WEC «Феррари» объявила в 2021 году.



В нынешнем сезоне в классе гиперкаров выступает только четыре экипажа на постоянной основе. Начиная с «6 часов Монцы», в чемпионате появилась команда «Пежо». В следующем сезоне в категории гиперкаров ожидается участие 10 экипажей.