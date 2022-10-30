Вольф: перед 12-м поворотом мы шли вровень с Ферстаппеном

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал второй и третий результаты Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Два британца уступили только голландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.



«Перед 12-м поворотом мы шли вровень с Максом, так что это мог бы быть поул, но в итоге мы все сегодня отработали недостаточно хорошо для него.



Думаю, после третьей практики наша машина была просто мега. Медленно, но верно мы отыгрываемся.



На стартах «Ред Булл» немного быстрее, так что если бы мы завоевали поул-позишен, то они бы, вероятно, съели нас. Так что наша позиция лучше», — приводит слова Вольфа Sky Sports.