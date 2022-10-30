Макс Ферстаппен объявил бойкот Sky Sports на Гран-при Мексики

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет бойкотировать Sky Sports и все его дочерние каналы во время Гран-при Мексики, сообщает Racingnews365.
Ферстаппен принял решение игнорировать канал после того, как эксперт Sky Sports Тед Кравиц высказался о титулах нидерландского пилота, заявив, что тот стал чемпионом, после того, как Льюиса Хэмилтона ограбили в прошлом сезоне. Также журналист заявил, что Ферстаппен не выигрывал нормальных титулов.
«Он не похож на гонщика, способного выиграть чемпионат нормальным способом», — заявил Кравиц.
Макс Ферстаппен, выиграв Гран-при Японии, досрочно стал чемпионом мира в сезоне-2022 благодаря ошибке в регламенте Формулы-1, из-за которой пилотам дали полные очки за гонку. Пилот «Ред Булл» выиграл уже 13 гонок в этом году, что является повторением рекорда Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.
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