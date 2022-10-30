«Хаас» может объявить о подписании контракта с Хюлькенбергом перед Гран-при Бразилии

«Хаас» планирует в ближайшее время объявить о том, что Нико Хюлькенберг станет боевым пилотом команды в следующем сезоне, сообщает Motorsport Italia.
По информации источника, первые контакты между «Хаасом» и Хюлькенбергом были после Гран-при Нидерландов. При этом американская команда не отказывалась от варианта с продлением контракта с Миком Шумахером.
Если переговоры с Хюлькенбергом будут завершены в ближайшее время, то об этом могут официально объявить уже перед Гран-при Бразилии, который пройдёт с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу. В противном случае объявление будет отложено на неделю или до Гран-при Абу-Даби.
Мик Шумахер в таком случае останется без места боевого пилота на следующий сезон и попытается вернуться в одну из команд Формулы-1 в 2024 году.
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