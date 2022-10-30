Гасли пожаловался на число гостей в паддоке на Гран-при Мексики. У пилота открыли рюкзак

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о проблеме большого числа зрителей, впускаемых в паддок.

«Я считаю, что впускать людей – это нормально, но я также считаю, что некоторые не уважают пространство, которое нам необходимо. Люди приходят в боксы перед квалификацией и просят фото, хотя они даже не болеют за нас. Мы находимся на работе, хотя, конечно же, мы уделяем время фанатам по возможности. На этом уикенде я не осмелился выходить из гостиницы, потому что вас окружает толпа и это беспокоит.

Мой рюкзак, с которым я вчера утром прибыл в гостиницу, был открыт, а в нём был мой паспорт, но я даже не заметил этого. Нет сомнений в том, что его не открывал я или мой менеджер. Я сразу же закрыл его. То же самое произошло в Остине, когда я покинул паддок», – приводит слова пилота RaceFans.