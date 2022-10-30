Вольф: Гран-при Мексики — наш лучший шанс, чтобы выиграть гонку в этом сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящей гонки в Мексике.
«Я раздражён тем, что мы не смогли занять поул-позицию, потому что это позволило бы поставить галочку. В то же время, если бы Ферстаппен с его преимуществом в скорости был бы позади нас, это могло стать проблемой.
Возможно, мы получим преимущество благодаря старту со второго и третьего мест. Надеюсь, получится просунуть носовой обтекатель одной или обеих машин в первом повороте и оторваться. Но определённо это будет сложно.
Гран-при Мексики — наш лучший шанс, чтобы выиграть гонку в этом сезоне. Хорошо то, что в наших симуляторах мы рассматривали трассу в Мексике как лучшую для нашей команды. Так что это хорошо, что всё соотносится, виртуальный мир соотносится с реальным. Самое главное, что у нас действительно есть темп и медленно, но верно мы движемся вперёд и извлекаем уроки для следующего года», — приводит слова Вольфа Autosport.
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