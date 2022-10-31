«Такой опытный пилот...» Цунода прокомментировал столкновение с Риккардо

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал своё выступление на Гран-при Мексики, а также указал на ошибку Даниэля Риккардо («Макларен»), из-за которой, по мнению японца, он потерял очки.
«Очень обидно за сегодняшний результат. До этого момента моя работа с шинами в гонке была очень хорошей, и я чувствовал себя уверенно в последнем отрезке, поэтому я очень разочарован, что всё закончилось такой глупой ошибкой. Даниэль придерживался другой стратегии и легко обошёл бы меня позже. Для такого опытного пилота пытаться обогнать в зоне, где это просто невозможно… очень досадно для меня. Мы были близки к тому, чтобы финишировать в очках, которые так важны для нас сейчас. Есть несколько положительных моментов, которые можно вынести из этого уик-энда, но сейчас мне нужно просто уехать и перезагрузиться, а затем вернуться более сильным к Бразилии», — сказал Цунода после гонки.
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