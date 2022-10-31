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Хэмилтон сделал заявление по поводу опубликованного фото с Алонсо в ответ на его слова

Хэмилтон сделал заявление по поводу опубликованного фото с Алонсо в ответ на его слова
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал фото, которое он недавно разместил в своих соцсетях. Хэмилтон публиковал фотографию с подиума, намекнув на то, что он опередил Фернандо Алонсо в дебютном сезоне, и подписал её одним эмодзи с большим пальцем вверх. Ранее Алонсо, сравнивая достижения Хэмилтона и Макса Ферстаппена («Ред Булл»), высказал мнение, что титулы Макса более значимы.

«На самом деле мне нечего сказать по этому поводу — просто повод похихикать. На протяжении многих лет я старался проявлять уважение. Определённо интересно посмотреть разные комментарии, но на самом деле всё это не имеет значения. Вот почему я просто поднял большой палец вверх», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:

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