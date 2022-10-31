Хюлькенберг оптимистичен относительно переговоров с «Хаасом»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг заявил, что он оптимистично настроен насчёт продолжающихся переговоров с «Хаасом».
«Пока ничего конкретного я сообщить не могу. В конце концов, решение принимаю не я. Переговоры продолжаются, я относительно оптимистичен насчёт их продвижения. Нужно быть терпеливым при принятии каких-либо решений», — приводит слова Нико Хюлькенберга Motorsport-Total.
Ранее сообщалось, что в «Хаасе» дали последний шанс немецкому гонщику Мику Шумахеру заполучить контракт на следующий сезон. При этом судьба Мика должна была зависеть от гонки в Мексике, в которой он финишировал лишь 16-м, пусть и опередив напарника, Кевина Магнуссена.
Как сообщали источники, команда больше не рассматривает вариант с заменой Шумахера на Антонио Джовинацци. Причиной этого стала авария итальянца в первой тренировке Гран-при США, таким образом, единственным кандидатом на замену Шумахера является Нико Хюлькенберг.
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