Инсайдер сообщил, что Риккардо подписал контракт с «Мерседесом» на роль третьего пилота

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо займёт роль резервного пилота в команде «Мерседес», сообщает инсайдер Дитер Ренкен в своей колонке на RacingNews365.



Ранее инсайдеры сообщали, что Риккардо может стать третьим пилотом «Ред Булл», однако вскоре они же опровергли эти сообщения. Даниэль являлся боевым гонщиком «Ред Булл» с 2014 по 2018 год, однако затем решил покинуть «быков», несмотря на предложение австрийцев о новом контракте. По окончании нынешнего сезона Формулы-1 он покинет «Макларен».



Что касается контракта с «Мерседесом», то, по информации Ренкена, он уже подписан. Однако Даниэль в дни проведения Гран-при Мексики опроверг эту информацию.

Напомним, по окончании сезона «Мерседес» покинет нынешний резервист Ник де Врис.