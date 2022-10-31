Ральф Шумахер: Мик прибавил, начиная с Гран-при Великобритании

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о перспективах Мика Шумахера остаться в «Хаасе».
«Нужно реалистично оценивать ситуацию. Мик прибавил, начиная с Гран-при Великобритании. Он стал выжимать из болида гораздо больше. И если принимать решение сейчас, то Мика нужно расценивать как другого пилота в сравнении с началом сезона. Сейчас нужно «засеять» нынешний состав пилотов, оставить его неизменным, а в следующем сезоне пожинать плоды в виде результатов», — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Germany.
Ранее сообщалось, что в «Хаасе» дали последний шанс немецкому гонщику Мику Шумахеру заполучить контракт на следующий сезон. При этом судьба Мика должна была зависеть от гонки в Мексике, в которой он финишировал лишь 16-м, пусть и опередив напарника, Кевина Магнуссена.
Как сообщали источники, команда больше не рассматривает вариант с заменой Шумахера на Антонио Джовинацци. Причиной этого стала авария итальянца в первой тренировке Гран-при США, таким образом, единственным кандидатом на замену Шумахера является Нико Хюлькенберг.
- 31 октября 2022
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