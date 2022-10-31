Бинотто: «Мерседес» дважды ошибся с выбором шин, и никто их не критикует

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался об ошибке в стратегии со стороны «Мерседеса».
«Я не вижу никакой негативной тенденции. Проблемы с мощностью двигателя в Мексике были исключением из правил. В других областях мы также не чувствовали себя комфортно, так что нам нужно разобраться, в чём были причины этого.
«Мерседес» сделал две ошибки в выборе шин, и никто их за это не критиковал. Ошибки «Феррари» всегда критикуют вдвое жёстче.
В последнее время «Мерседес» более активно и агрессивно развивал свою машину. Мы раньше перестали привозить обновления и полностью сосредоточились на сезоне-2023», — приводит слова Бинотто Auto Motor und Sport.
На Гран-при Мексики «Мерседес» использовал тактику «медиум»-«хард», в то время как «Феррари» и «Ред Булл» — «софт»-«медиум».
- 31 октября 2022
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