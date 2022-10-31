«Мерседес» сам лишил себя победы? Нет, просто «Ред Булл» обвёл немцев вокруг пальца!

Гран-при Мексики в 2022 году выдался не слишком богатым на события, однако тактическая дуэль «Ред Булл» и «Мерседеса» почти до самого финиша держала паддок в напряжении. В какой-то момент даже было ощущение, что агрессивный план «серебряных стрел» сработает, а Ферстаппен лишится главного козыря — на деле же оказалось, что Макс просто играется с соперниками.

Как «Ред Булл» водил «Мерседес» за нос

Гоночные шахматы в Мексике начались ещё до старта: в «Мерседесе» понимали, что гонщики «Ред Булл» почти наверняка стартуют на «софте», и потому выбрали для Хэмилтона и Расселла «медиум» на первый отрезок. Немцы, судя по всему, не верили, что Ферстаппена удастся опередить за счёт чистого темпа, а потому изначально пошли на альтернативную стратегию.

Первый отрезок прошёл так, как планировали немцы: Ферстаппен остался впереди, но, износив мягкие шины, раньше поехал в боксы. Это был 25-й круг дистанции, до финиша оставалось ещё 46 — всё выглядело так, что Максу в концовке понадобится ещё одна остановка.

Ферстаппен переходит на «медиум» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хэмилтон провёл свой пит-стоп по плану на 29-м круге, а Расселл предпочёл проехать ещё пять кругов и сменил шины на 34-м — лидерство вернулось к Ферстаппену, но пилоты «Мерседеса» перешли на «хард» и больше останавливаться не собирались.



Макс на «медиуме» немного увеличил отрыв от Хэмилтона — с 7 секунд до 12, однако Расселл проигрывал Ферстаппену только 17 секунд и тем самым блокировал его второй пит-стоп: на трассу «Ред Булл» выехал бы позади двух «Мерседесов» и в случае успешной обороны Джорджа догнать Льюиса уже не смог бы.

В «Мерседесе» рассчитывали на второй пит-стоп Ферстаппена Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Казалось, «Ред Булл» провалился: время уходило, а отрыв от Расселла не рос. На деле же никакой второй пит-стоп Ферстаппену вовсе не был нужен — и в «Мерседесе» поняли это лишь после схода Фернандо Алонсо. В тот момент Хэмилтон был уже в 14 секундах позади, а Расселла решили позвать на второй пит-стоп ради быстрейшего круга.



«Непростая была гонка: приходилось беречь резину, потому что отрезок на «медиуме» должен был быть длинным, но нам удалось справиться», — отметил Макс после финиша, намекая, что ещё до гонки в «Ред Булл» разгадали план «Мерседеса» и придумали на него свой ответ.

Разбор пит-стопов

После финиша Хэмилтон, поблагодарив команду, сказал, что не уверен в правильности выбранной тактики. Ну, что ж, попробуем провести самостоятельный дебрифинг. Во многом стратегия «Мерседеса» была предопределена выбором «медиума» на первый отрезок. Стоило ли выбрать «софт»? У «серебряных стрел» и правда не было темпа, чтобы тягаться с «Ред Булл» по чистой скорости, и решение выбрать альтернативную тактику выглядит логичным. Кто же знал, что Ферстаппену на всю гонку хватит «софта» и «медиума»?

Да и в целом стратегия Ферстаппена едва ли подошла бы пилотам «Мерседеса»: Макс после пит-стопа без видимых проблем проехал 46 кругов на «медиуме», а у Расселла с «хардом» возникли проблемы уже после 30 с небольшим. «Серебряные стрелы» намного сильнее изнашивали резину и во многом уступили из-за этого компонента.

Расселлу в конце гонки всё равно понадобился второй пит-стоп Фото: Mark Thompson/Getty Images

Отрезок на «медиуме» предопределил переход Хэмилтона на «хард», так что тут вариантов у стратегов не было, и в теории в этот момент в «Мерседесе» могли бы разделить стратегии — Расселл тоже стартовал на «медиуме» и мог бы перейти на тактику двух пит-стопов — с двумя ударными отрезками на «софте».



Но в таком случае в момент своей второй остановки Расселл открыл бы пит-лейн для Ферстаппена — тот заехал бы на следующем круге, остался бы впереди Джорджа и легко контратаковал бы единственный оставшийся впереди «Мерседес». Учитывая, что на машине Хэмилтона был бы лишь изношенный «хард», обгон не составил бы большого труда.

Надежд почти не осталось

Перед гонкой в Мексике мы писали, что предстоящий этап — последний реальный шанс Хэмилтона на победу в этом сезоне. Но всё же небольшая надежда есть и на Гран-при Сан-Паулу, который пройдёт через две недели. «Интерлагос» тоже находится чуть выше над уровнем море, хотя воздух там и не настолько разреженный, да и характер трассы не слишком требователен к лобовому сопротивлению (одна из главных проблем «Мерседеса»).



Но чтобы ещё раз потягаться с Ферстаппеном, в Бразилии Хэмилтону с Расселлом нужно квалифицироваться как минимум не хуже, чем в Мексике, а затем отстоять свои стартовые позиции в спринте. Слишком много если. Но в том случае, если темп «Мерседеса» в этот уикенд не был разовой вспышкой, ещё один маленький шансик у команды может появиться.