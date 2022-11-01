Заблокированные из-за протестов грузовики с оборудованием Формулы-1 добрались до места

Грузовики с оборудованием, направлявшиеся в Сан-Паулу на очередной этап Гран-при Формулы-1 и оказавшиеся заблокированными на трассе из-за действий протестующих, успешно добрались до пункта назначения, сообщает известный журналист Филипп Хортон.

По информации источника, с оборудованием всё в порядке и задержка не создала существенных проблем.

Напомним, ранее появилась информация, что после оглашения результатов президентских выборов в Бразилии начались массовые протесты. Сторонники действующего главы государства не смогли смириться с его поражением и вышли на улицы.

Часть людей заблокировали основные автомагистрали, разожгли шины, препятствуя движению транспорта. В эту ловушку попали несколько грузовиков с оборудованием, направлявшиеся в Сан-Паулу на этап «Королевских гонок».

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