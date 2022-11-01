Оборудование «Феррари» заблокировано из-за протестов в Бразилии

В Бразилии из-за действий протестующих на трассе оказались заблокированными несколько грузовиков, направлявшихся в Сан-Паулу на очередной этап Гран-при Формулы-1. Среди них есть как минимум один фургон с оборудованием итальянской команды «Феррари», сообщает FormulaPassion.

Сторонники действующего президента Бразилии Жаира Болсонару не смогли смириться с его поражением на выборах главы государства, по итогам которых он уступил своему оппоненту Луису Инасиу Луле да Силве почти два миллиона голосов.

После оглашения результатов толпы протестующих вышли на улицы, часть людей заблокировали основные автомагистрали, разожгли шины, препятствуя движению транспорта. В эту ловушку попали несколько грузовиков с оборудованием, направлявшихся в Сан-Паулу на этап «Королевских гонок».

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