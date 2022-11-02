Вольф: нет смысла радоваться 2-му и 4-му месту в Мексике. «Ред Булл» одержал 9 побед кряду

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу работы своей команды.
«Я никогда не уверен в себе на 100%. Всегда вижу, что стакан наполовину пуст. Второе и четвёртое место в Мексике? В этом мало положительных моментов, поскольку только что «Ред Булл» только что одержал девять побед подряд.
Нам предстоит долгий путь, чтобы наверстать упущенное. У нас есть зима, и я думаю, что мы хорошо развиваем машину. Некоторые решения, которые мы находим, могут дать нам нечто большее, чем просто пара лишних очков прижимной силы. Мы делаем всё, что у нас есть, и даже больше, чтобы вернуть нас в положение, позволяющее бороться за чемпионство.
Мы считаем, что понимаем, откуда берётся это преимущество «Ред Булл». Возможно, мы потеряли восемь-десять месяцев в плане развития, потому что не могли понять, что не так. Так что проблемы определённо существуют.
Но мы играем в долгую игру, все мы. Оба гонщика, команда. И я хочу судить о выступлениях «Мерседеса» не по одному году или уикенду, а по тому, как мы развиваемся в долгосрочной перспективе», — приводит слова Вольфа RaceFans.
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