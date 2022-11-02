Шварцман: приоритет — участвовать в гонках в следующем году. Где? Пока не знаю

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий с израильской лицензией, высказался по поводу перспектив на следующий сезон.
«Честно говоря, это был трудный год. К сожалению, я не участвовал в гонках, что для любого гонщика является большой проблемой. Что будет в будущем, я пока не знаю, но попасть в Формулу-1 очень сложно.
Если ты не участвуешь в гонках, то теряешь дух гонщика: бороться, побеждать и заставлять себя идти вперёд. Представьте себе, если я не буду участвовать в гонках; я буду ждать, ждать, ждать, и если у меня будет возможность, я не буду готов к этому, поскольку я не участвовал в гонках с 2021 года. Так что для меня главный приоритет в следующем году — участвовать в гонках. Где? Я не знаю, мы рассматриваем варианты.
Есть и положительные моменты: я стал более зрелым, я больше узнал, как лучше вести себя с инженерами, как лучше с ними работать, так что в любом случае для моей карьеры это был важный этап», — приводит слова Шварцмана Motorsport Week.
- 2 ноября 2022
-
14:35
-
13:48
-
13:43
-
13:05
-
11:58
-
11:51
-
10:49
-
10:38
-
09:56
-
01:01
-
00:37
- 1 ноября 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:18
-
20:50
-
20:44
-
19:39
-
19:26
-
19:00
-
18:48
-
18:07
-
18:04
-
16:56
-
15:40
-
14:51
-
14:05
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
12:08
-
12:01
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
00:58