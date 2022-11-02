Шварцман: приоритет — участвовать в гонках в следующем году. Где? Пока не знаю

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий с израильской лицензией, высказался по поводу перспектив на следующий сезон.

«Честно говоря, это был трудный год. К сожалению, я не участвовал в гонках, что для любого гонщика является большой проблемой. Что будет в будущем, я пока не знаю, но попасть в Формулу-1 очень сложно.

Если ты не участвуешь в гонках, то теряешь дух гонщика: бороться, побеждать и заставлять себя идти вперёд. Представьте себе, если я не буду участвовать в гонках; я буду ждать, ждать, ждать, и если у меня будет возможность, я не буду готов к этому, поскольку я не участвовал в гонках с 2021 года. Так что для меня главный приоритет в следующем году — участвовать в гонках. Где? Я не знаю, мы рассматриваем варианты.

Есть и положительные моменты: я стал более зрелым, я больше узнал, как лучше вести себя с инженерами, как лучше с ними работать, так что в любом случае для моей карьеры это был важный этап», — приводит слова Шварцмана Motorsport Week.