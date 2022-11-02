В Формуле-1 заинтересованы в проведении Гран-при в Колумбии

Мэр колумбийского города Барранкилья Хайме Пумарехо подтвердил интерес со стороны руководства Формулы-1 к проведению Гран-при в этой стране.
«Это пока не реальность, но мы в деле и надеемся добраться до финиша этой гонки. Мы не хотим давать ложные надежды. Если бы контракт был подписан, мы могли бы говорить о 2024 или 2025 годе. Думаю, он может быть подписан на 10 лет. У нас есть план А и план В. Оба они подразумевают под собой одобренные частично уличные трассы в пределах города», — приводит слова Хайме Пумарехо El Heraldo.
Сообщается, что в понедельник, 31 октября, частный самолёт исполнительного директора чемпионата мира Стефано Доменикали приземлился в Барранкилье. По информации источника, вместе с Доменикали в Колумбию отправился менеджер Фернандо Алонсо Луис Гарсия Абад, который ранее работал с промоутерами Гран-при Мексики.
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