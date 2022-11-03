Экс-пилот Формулы-1: Штайнер — дурак, если отказывается от Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук прокомментировал ситуацию с возможным уходом Мика Шумахера из «Хааса».



Американская команда рассматривает возможность замены Мика Шумахера на Нико Хюлькенберга в следующем сезоне. О своём окончательном выборе пилота в «Хаасе» могут сообщить перед Гран-при Бразилии.



«К сожалению, до прихода «Ауди» в Формулу-1 ещё много времени, так что Мику туда рано. Но если его не останется в Формуле-1 сейчас, то он уйдёт, это понятно. Гюнтер Штайнер совершил ошибку, создав ненужное давление вокруг Мика своей критикой. Он дурак, если отказывается от Шумахера. Как только Мик получит правильную машину, он станет большим игроком в будущем. Нет смысла заменять его на Хюлькенберга. Нико не было три года, он уже на закате своей карьеры. Мик — это будущее, он стал лучше в этом сезоне», — цитирует Штука GrandPX.

Новость по теме «Хаас» может объявить о подписании контракта с Хюлькенбергом перед Гран-при Бразилии