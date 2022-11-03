Норрис: Риккардо в Мексике сделал то, что предпочёл бы я

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис остался недоволен тактикой на Гран-при Мексики.



«На старте гонки я упустил две позиции относительно гонщиков «Альпин», одну на прямой, а вторую после первого поворота. Иногда не везёт, в этом нет ничего страшного. В остальном же я выступил хорошо.



Мы рано решили перекрыть пит-стоп Цуноды, поэтому перешли на «хард». Это не то, что мне хотелось бы. Может, это ошибка. Даниэль сделал то, что предпочёл бы я — он остался на трассе и перешёл на «софт», что было на 30 или 40 секунд быстрее в гонке.



Мы сделали всё, что могли. Нам удалось обогнать Боттаса на последних кругах. Дополнительные очки не помешают», — приводит слова Норриса Autosport.

Риккардо в Мексике финишировал седьмым.