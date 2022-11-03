Норрис рассказал о своём отношении к выступлениям в других гоночных сериях

Пилот «Макларена» Ландо Норрис оценил свои перспективы в будущем вновь выступить на «24 часах Дайтоны». Норрис участвовал в этой гонке в 2018 году.
«Мне бы хотелось погоняться ещё, было бы здорово получить новую возможность. Но сейчас моя жизнь — Формула-1 и диджеинг. Но я бы с удовольствием проехал «24 часа Дайтоны» или другие гонки. Не сомневаюсь, что через 10 или 20 лет у меня появится такой шанс.
В 2023 году у нас будет 24 гонки, и в перерывах просто хочется отвлечься и забыть о Формуле-1. Так что участвовать в других гонках стало сложнее. Времени стало меньше.
Но я бы хотел. Единственное, я очень боюсь врезаться в чужие машины, кажется, что я выбью много соперников! Но Зак говорит всегда, что мне стоит идти в атаку и выбить какие-то из его машин. Может быть, стоит погоняться на байке, но, наверное, я не смогу вернуться к четырём колесам, потому что, опять же, попаду в аварию», — приводит слова Норриса Racer.
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