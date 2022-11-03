Грожан: Мик Шумахер заслуживает остаться в «Хаасе»

Экс-пилот Формулы-1, гонщик IndyCar Ромен Грожан поделился мнением о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.



«Думаю, Мик заслуживает места в «Хаасе». Он не лучшим образом начал сезон, но набирает обороты – в последнее время он провёл несколько хороших гонок. Одна из причин, по которым критикуют Мика, в том, что он якобы разбивал слишком много машин и дорого обходился команде.



Но Мик пришёл в команду только по той причине, что «Феррари» дала команде большую скидку на моторы на начальном этапе, а в конце 2020 года нас с Кевином Магнуссеном заменили только потому, что команде нужны были деньги и два пилота, способные их принести. Они забывают об этом. Мик ошибался, но все совершают ошибки. Последние несколько гонок он показывал хорошие результаты, так что, думаю, он должен сохранить своё место. Но посмотрим, что будет», — приводит слова Ромена Грожана PlanetF1.