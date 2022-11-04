Дитрих Матешиц перед смертью успел одобрить строительство новой аэротрубы «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что владелец одноимённой корпорации Дитрих Матешиц перед смертью успел одобрить инвестиции в строительство новой аэродинамической трубы команды. С тех пор как австрийский гоночный коллектив приобрёл команду «Ягуар» в 2004 году, он использовал старую аэродинамическую трубу Arrows, которая была перепрофилирована из предприятия по разработке самолётов для работы в Формуле-1, но имела ряд ограничений.
«Инвестирование в новую аэродинамическую трубу было одним из обязательств, которые взял на себя Дитрих. С тех пор как были приняты правила работы в аэродинамической трубе, стало ясно, что эффективность нашей трубы не соответствовала потребностям. Это побудило нас сделать такие большие капиталовложения», — приводит слова Хорнера The Race.
Матешиц скончался 22 октября в возрасте 78 лет.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
- 4 ноября 2022
-
15:06
-
14:53
-
14:22
-
13:46
-
13:13
-
12:14
-
11:41
-
10:31
-
10:18
-
09:40
-
00:55
- 3 ноября 2022
-
23:55
-
23:52
-
22:56
-
22:52
-
21:59
-
21:54
-
21:03
-
20:48
-
19:54
-
19:46
-
18:56
-
18:52
-
17:31
-
17:24
-
16:30
-
15:31
-
14:51
-
14:03
-
13:00
-
12:15
-
11:28
-
10:18
-
10:11
-
01:01