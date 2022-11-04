Дитрих Матешиц перед смертью успел одобрить строительство новой аэротрубы «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что владелец одноимённой корпорации Дитрих Матешиц перед смертью успел одобрить инвестиции в строительство новой аэродинамической трубы команды. С тех пор как австрийский гоночный коллектив приобрёл команду «Ягуар» в 2004 году, он использовал старую аэродинамическую трубу Arrows, которая была перепрофилирована из предприятия по разработке самолётов для работы в Формуле-1, но имела ряд ограничений.



«Инвестирование в новую аэродинамическую трубу было одним из обязательств, которые взял на себя Дитрих. С тех пор как были приняты правила работы в аэродинамической трубе, стало ясно, что эффективность нашей трубы не соответствовала потребностям. Это побудило нас сделать такие большие капиталовложения», — приводит слова Хорнера The Race.



Матешиц скончался 22 октября в возрасте 78 лет.

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