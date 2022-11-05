Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен столкнулся со Смоляром и потерял победу на виртуальных «6 часах Спа»

Ферстаппен столкнулся со Смоляром и потерял победу на виртуальных «6 часах Спа»
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен столкнулся с россиянином Александром Смоляром на виртуальной гонке «6 часов Спа». Пилоты вместе приняли участие в заезде, однако в разных классах – LMP и GTE.

За 2,5 часа до финиша Ферстаппен, лидировавший в абсолютном зачёте и обгонявший Смоляра на круг, принял спорное решение атаковать в повороте «Красная вода». В итоге соперники начали проходить поворот бок о бок, и уже в «Бланшимоне» «Феррари» Смоляра вытолкнула голландца с трассы, после чего он врезался в ограждение.

Несмотря на это, Ферстаппен смог продолжить гонку и даже вошёл в тройку, финишировав вторым. Победителем стала команда AMG Team Petronas, выигравшая у голландца 7,8 сек.

Новость по теме
Ферстаппен: для меня спринты в Ф-1 — не гонки. Думаю только о том, как остаться в топ-3

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022