Ферстаппен столкнулся со Смоляром и потерял победу на виртуальных «6 часах Спа»

Двукратный чемпион Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен столкнулся с россиянином Александром Смоляром на виртуальной гонке «6 часов Спа». Пилоты вместе приняли участие в заезде, однако в разных классах – LMP и GTE.

За 2,5 часа до финиша Ферстаппен, лидировавший в абсолютном зачёте и обгонявший Смоляра на круг, принял спорное решение атаковать в повороте «Красная вода». В итоге соперники начали проходить поворот бок о бок, и уже в «Бланшимоне» «Феррари» Смоляра вытолкнула голландца с трассы, после чего он врезался в ограждение.

Несмотря на это, Ферстаппен смог продолжить гонку и даже вошёл в тройку, финишировав вторым. Победителем стала команда AMG Team Petronas, выигравшая у голландца 7,8 сек.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: