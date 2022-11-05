Ферстаппен: для меня спринты в Ф-1 — не гонки. Думаю только о том, как остаться в топ-3

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился отношением к спринтам в Формуле-1. В следующем сезоне состоится шесть субботних мини-гонок в таком формате.



«Мне они не нравятся. Я считаю, что со старым форматом уикенда всё нормально. Я не против проводить квалификацию сразу же после практики – полагаю, так было бы даже лучше. Но спринты не дают никаких эмоций. Я думаю только, чтобы не получить повреждения и остаться в топ-3 любой ценой. Но для меня это не гонки, потому что по итогам основного заезда ты зарабатываешь гораздо больше очков и можешь рисковать.



Да, это дополнительный старт с места. Но вперёд прорываются только те, кто оказались ниже своих обычных позиций в квалификации, поскольку все используют шины, на которых можно проехать всю дистанцию. Мало что меняется. И церемония на подиуме странная. Ты получаешь медаль, здорово. Но если честно, я даже не знаю, что с ней делать», – цитирует Ферстаппена Motorsport-Total.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: