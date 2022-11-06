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Формула-1 провела заезды в Лас-Вегасе

Формула-1 провела заезды в Лас-Вегасе
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Власти Лас-Вегаса и руководство Формулы-1 организовали в городе демонстрационные заезды с участием гонщиков команд «Мерседеса» и «Ред Булл».

В мероприятии приняли участие семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, его напарник Джордж Расселл и мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Гонщики проехали по знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип на прошлогодних болидах, покрутили «пончики».

Кроме того, «Мерседес» предложил интересное решение с подсветкой днища, что также порадовало собравшихся зрителей.

Демо-заезды в Лас-Вегасе

Демо-заезды в Лас-Вегасе

Фото: Formula 1

Демонстрационные заезды в Лас-Вегасе

Демонстрационные заезды в Лас-Вегасе

Фото: Formula 1

Мероприятие с демонстрационными заездами приурочено к старту подготовки к Гран-при Лас-Вегаса. Этап впервые пройдёт в рамках сезона-2023 с 16 по 18 ноября.

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