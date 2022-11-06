Формула-1 провела заезды в Лас-Вегасе
Поделиться
Власти Лас-Вегаса и руководство Формулы-1 организовали в городе демонстрационные заезды с участием гонщиков команд «Мерседеса» и «Ред Булл».
В мероприятии приняли участие семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, его напарник Джордж Расселл и мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Гонщики проехали по знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип на прошлогодних болидах, покрутили «пончики».
Кроме того, «Мерседес» предложил интересное решение с подсветкой днища, что также порадовало собравшихся зрителей.
Демо-заезды в Лас-Вегасе
Фото: Formula 1
Демонстрационные заезды в Лас-Вегасе
Фото: Formula 1
Мероприятие с демонстрационными заездами приурочено к старту подготовки к Гран-при Лас-Вегаса. Этап впервые пройдёт в рамках сезона-2023 с 16 по 18 ноября.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
14:27
-
13:44
-
12:43
-
11:41
-
10:50
-
10:17
- 5 ноября 2022
-
23:53
-
22:21
-
21:18
-
19:10
-
18:21
-
18:03
-
17:37
-
16:55
-
15:54
-
14:56
-
14:04
-
13:09
-
12:31
-
10:59
-
10:23
-
09:27
-
00:56
- 4 ноября 2022
-
23:59
-
23:54
-
22:57
-
22:50
-
21:58
-
20:51
-
20:23
-
19:55
-
19:51
-
18:54
-
18:51
-
17:53
Партнерский контент