Баньяя — первый после Росси итальянец, ставший чемпионом мира MotoGP

Итальянец Франческо Баньяя, сегодня, 6 ноября, ставший чемпионом серии MotoGP, установил сразу два исторических достижения.

Баньяя стал первым гонщиком из команды «Дукати» начиная с 2007 года, которому покорилось чемпионство. Примечательно также, что Баньяя стал первым итальянцем после легендарного Валентино Росси, завоевавшим титул. Напомним, Росси в последний раз становился чемпионом в 2009 году.

MotoGP. Гран-при Испании:

1. Алекс Ринс («Сузуки») 41:22.250

2. Брэд Биндер («КТМ») +0.396

3. Хорхе Мартин («Дукати») +1.059

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.911

5. Мигель Оливейра («КТМ») +7.122

6. Жоан Мир («Сузуки») +7.735

7. Лука Марини («Дукати») +8.524

8. Энеа Бастьянини («Дукати») +12.038

9. Франческо Баньяя («Дукати») +14.441

10. Франко Морбиделли («Ямаха») +14.676