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Впервые за 50 лет чемпионом мира по мотогонкам стал итальянец на итальянском мотоцикле

Впервые за 50 лет чемпионом мира по мотогонкам стал итальянец на итальянском мотоцикле
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Итальянец Франческо Баньяя, сегодня, 6 ноября, ставший чемпионом серии MotoGP, установил историческое достижение.

Гонщик стал первым за последние 50 лет представителем Италии, который выиграл чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоцикле итальянской марки («Дукати»).

Напомним, в последний раз подобное произошло в далёком 1972 году, когда легендарный Джакомо Агостини выиграл чемпионаты сразу в двух классах – 350 сс и 500 сс, на мотоциклах марки «Агуста».

MotoGP. Гран-при Испании:

1. Алекс Ринс («Сузуки») 41:22.250
2. Брэд Биндер («КТМ») +0.396
3. Хорхе Мартин («Дукати») +1.059
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.911
5. Мигель Оливейра («КТМ») +7.122
6. Жоан Мир («Сузуки») +7.735
7. Лука Марини («Дукати») +8.524
8. Энеа Бастьянини («Дукати») +12.038
9. Франческо Баньяя («Дукати») +14.441
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +14.676

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