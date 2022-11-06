Впервые за 50 лет чемпионом мира по мотогонкам стал итальянец на итальянском мотоцикле

Итальянец Франческо Баньяя, сегодня, 6 ноября, ставший чемпионом серии MotoGP, установил историческое достижение.

Гонщик стал первым за последние 50 лет представителем Италии, который выиграл чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоцикле итальянской марки («Дукати»).

Напомним, в последний раз подобное произошло в далёком 1972 году, когда легендарный Джакомо Агостини выиграл чемпионаты сразу в двух классах – 350 сс и 500 сс, на мотоциклах марки «Агуста».

MotoGP. Гран-при Испании:



1. Алекс Ринс («Сузуки») 41:22.250

2. Брэд Биндер («КТМ») +0.396

3. Хорхе Мартин («Дукати») +1.059

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.911

5. Мигель Оливейра («КТМ») +7.122

6. Жоан Мир («Сузуки») +7.735

7. Лука Марини («Дукати») +8.524

8. Энеа Бастьянини («Дукати») +12.038

9. Франческо Баньяя («Дукати») +14.441

10. Франко Морбиделли («Ямаха») +14.676