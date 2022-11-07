Перес назвал Гран-при, на котором он лишился шансов на титул в сезоне-2022

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, когда, по его мнению, он лишился шансов на титул в сезоне-2022.
«Думаю, ключевым моментом стала гонка в Австрии, в которой меня выбил Расселл. До этого я был в числе претендентов на титул, однако эта авария стал серьёзным ударом. После этого было ещё несколько проблемных гонок.
Бывают случаи, когда некоторые новинки кому-то чуть выгоднее в плане пилотажа. Такое бывало и в других командах. Развитие нашей машины также склонялось в сторону Макса. Но мы понимаем, что и как произошло, так что, думаю, в дальнейшем мы сможем избегать подобного», — приводит слова Переса Formel1.
За два этапа до конца сезона-2022 Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, опережая пилота «Феррари» Шарля Леклера на пять очков. В нынешнем сезоне Перес записал на свой счёт две победы — на этапах в Монако и в Сингапуре.
Чемпионом мира досрочно, после Гран-при Японии, стал напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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