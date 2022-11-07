Боттас: Хэмилтон по-прежнему получает удовольствие от гонок. Зачем ему уходить?

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас считает, что его бывший напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон не видит причины уходить из Формулы-1 в ближайшее время.



«Думаю, Льюис не очень доволен тем, как завершился прошлый сезон, а также недоволен тем, как продвигается сезон нынешний. Но при этом он, как мне кажется, получает огромное удовольствие от гонок. В последнее время он смог вернуться на свой привычный уровень. Так зачем ему уходить? Он слишком сильно любит гонки.



Конечно, каждый пилот уникален, и очень многое зависит от личных ощущений. От того, хочешь ли ты по-прежнему гоняться, хочешь ли быть конкурентоспособным. Если да, то ничего не мешает вернуться на высочайший уровень», — приводит слова Боттаса RacingNews365.

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