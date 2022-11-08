Бывший главный инженер «Ред Булл»: эра Ферстаппена началась не сейчас

Бывший главный инженер «Ред Булл» Гийом Роклен считает, что не совсем корректно говорить, что эра доминирования Макса Ферстаппена началась по ходу его второго чемпионского сезона.



«Талант у Макса был всегда. Не совсем корректно говорить, что эра доминирования Ферстаппена началась только благодаря чемпионствам. Она стартовала с тех пор, как он выиграл свою первую гонку. Позже роль играло также и качество машины. Мы надеемся продолжать завоёвывать титулы, и от нас в том числе зависит создание болидов, которые будут соответствовать таланту Ферстаппена», — цитирует Роклена Eurosport.



Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Японии досрочно выиграл свой второй чемпионский титул в карьере. «Ред Булл» также стал победителем Кубка конструкторов.