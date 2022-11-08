Бывший главный инженер «Ред Булл»: эра Ферстаппена началась не сейчас
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Бывший главный инженер «Ред Булл» Гийом Роклен считает, что не совсем корректно говорить, что эра доминирования Макса Ферстаппена началась по ходу его второго чемпионского сезона.
«Талант у Макса был всегда. Не совсем корректно говорить, что эра доминирования Ферстаппена началась только благодаря чемпионствам. Она стартовала с тех пор, как он выиграл свою первую гонку. Позже роль играло также и качество машины. Мы надеемся продолжать завоёвывать титулы, и от нас в том числе зависит создание болидов, которые будут соответствовать таланту Ферстаппена», — цитирует Роклена Eurosport.
Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Японии досрочно выиграл свой второй чемпионский титул в карьере. «Ред Булл» также стал победителем Кубка конструкторов.
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