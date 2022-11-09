Гендиректор «Рено» обозначил срок, когда «Альпин» может стать кандидатом на титул в Ф-1
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Генеральный директор «Рено» Лука де Мео признался, что рассчитывает на то, что «Альпин» будет бороться за титул в 2026 году.
«Наше присутствие в Формуле-1 позволило нам повысить узнаваемость бренда по всему миру. И особенно во Франции, где он взлетел до небес благодаря Формуле-1. В начале проект рассматривался просто ещё одной строчкой в бюджете. Но за эти два года многое изменилось: не только в компании, которая сейчас является ведущим производителем автомобилей, но и в гоночной программе, где у нас действительно есть большие амбиции. Думаю, наша команда входит в число лучших. Мы надеемся стать кандидатами на титул в 2026 году», — приводит слова де Мео Motorsport-Nextgen-Auto.
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