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ФИА будет использовать искусственный интеллект для борьбы с токсичностью в соцсетях

ФИА будет использовать искусственный интеллект для борьбы с токсичностью в соцсетях
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Международная автомобильная федерация (ФИА) в сотрудничестве с платформой модерации Arwen.ai будет работать над снижением уровня токсичности контента в социальных сетях, сообщает официальный сайт организации. Кроме того, президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем обратится с выступлением по этому вопросу в дни проведения заключительного этапа сезона Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

Напомним, ранее бен Сулайем призвал бороться с оскорблениями в интернете, так как уровень токсичности, по словам функционера, уже дошёл до предела.

Платформа Arwen.ai будет использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы помогать ФИА обнаруживать нежелательный контент в социальных сетях. В ближайшие недели ФИА обещает запустить более широкую кампанию по противодействию токсичности в соцсетях.

Ранее Arwen.ai уже сотрудничала с такими командами Формулы-1, как «Мерседес», «Ред Булл» и «Альпин». Благодаря работе платформы количество токсичных комментариев в социальных сетях команды «Мерседес» сократилось на 70%.

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