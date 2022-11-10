Чемпион Формулы-2 поделился ожиданиями от предстоящего дебюта за «Астон Мартин»

Чемпион Формулы-2 Фелипе Другович высказался по поводу дебюта в Формуле-1 в составе «Астон Мартин».

«Это потрясающе — получить первый опыт управления болидом Формулы-1. Я многому научился, и мы проделали всю необходимую работу, чтобы быть готовыми к Абу-Даби. Погода была непростой, но мы проехали довольно много кругов на сухих шинах, а в конце дня перешли на другие шины. Характеристики машины впечатляют: например, плавность переключения передач, а боковое сцепление позволяет развивать большую скорость в поворотах. Мне очень понравился этот день; это был мой первый шанс начать полноценную работу с командой на трассе. Большое спасибо всем, кто сделал это возможным», — приводит слова Друговича пресс-служба команды.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды: